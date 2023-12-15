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Умеров назвал главную задачу Минобороны на 2024 год

15 декабря 2023 17:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Умеров назвал главную задачу Минобороны на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в состоявшейся в Киеве британско-украинской конференции по оборонной промышленности. Он отметил, что на следующий год локализовать производства вооружений в Украине.

Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Telegram.

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"Великобритания — один из наших крупнейших партнеров и союзников. Поблагодарил за все предоставленное ими оружие, которое позволило нам выстоять в первые дни российской агрессии, а теперь помогает освобождать украинские земли", — сказал Рустем Умеров.

Умеров отметил, что главная цель министерства обороны на следующий год — локализация производства вооружений в Украине. Министр обороны призвал британские оборонные компании использовать украинские условия для прозрачного и эффективного сотрудничества с украинскими производителями. Это обеспечит возможность проверки образцов в бою, быстрый фидбек от военных и другие преимущества.

"Мы заинтересованы в прямых соглашениях с британскими производителями, готовы подписывать долгосрочные контракты", — сказал Рустем Умеров.

На следующий год в бюджет Министерства обороны Украины на статью "вооружения, военная техника и боеприпасы" для ВСУ выделяется 255 миллиардов гривен.

"Нашим вызовом является не только создание и развитие технологий, но и их масштабирование", — добавил Министр обороны.

Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров перед участниками конференции. Фото: Минобороны
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Участники британско-украинской конференции по оборонной промышленности. Фото: Минобороны

Ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, хранящихся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.

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