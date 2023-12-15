Умєров назвав головне завдання Міноборони на 2024 рік

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Він зазначив, що на наступний рік — локалізувати виробництва озброєнь в Україні.

Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Партнерство Великої Британії та України

"Велика Британія — один з наших найбільших партнерів та союзників. Подякував за всю надану ними зброю, яка дозволила нам вистояти у перші дні російської агресії, а тепер допомагає звільняти українські землі", — сказав Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що головна мета міністерства оборони на наступний рік — локалізація виробництва озброєнь в Україні. Також міністр оборони закликав британські оборонні компанії використати українські умови для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками. Це забезпечить можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових та інші переваги.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", — сказав Рустем Умєров.

На наступний рік у бюджет Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.

"Нашим викликом є не лише створення та розвиток технологій, а і їхнє масштабування", — додав Міністр оборони.

Міністр оборони України Рустем Умєров перед учасниками конференції. Фото: Міноборони

Учасники британсько-української конференції з оборонної промисловості. Фото: Міноборони

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, що зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджене пакування попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов.

Нагадуємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.