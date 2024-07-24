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Умеров поговорил с главой Пентагона о запрете бить на большие расстояния — что решили

24 июля 2024 00:58
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Разрешение Украине бить вглубь РФ — Рустем Умеров поговорил с Ллойдом Остином
Министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) и министр обороны США Ллойд Остин. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел разговор со своим коллегой — министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Стороны обсудили ситуацию на передовой, а также запрет на обстрелы на дальние расстояния.

Об этом Рустем Умеров сообщил соцсети Х (бывший Твиттер) во вторник, 23 июля.

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"Мы обсудили последние события на передовой и неотложные нужды на поле боя. Я еще раз подчеркнул важность и неотложность отмены запрета на ведение огня на большие расстояния. Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, из которых боевые самолеты бомбят украинские города и критическую инфраструктуру", — отметил Умеров.

Запрет Украине бить по территории России
Скриншот сообщения с Х-страницы Рустема Умерова. Коллаж Новини.LIVE

Разрешение Украине бить вглубь России

Напомним, что обсуждение позволить Украине наносить удары по военным объектам на территории России продолжается уже давно. Если сперва США разрешили использовать свое оружие для ударов по российским войскам на пограничье с Харьковской областью, то в настоящее время продолжается запрет на удары вглубь РФ. Это связано со страхом эскалации конфликта.

Однако в настоящее время страны активно обсуждают использование американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России.

В то же время, российские захватчики продолжают обстреливать украинские области. В результате атаки БпЛА на Днепропетровскую — получили ранения трое детей, в результате удара по Сумской — поврежден объект критически важной инфраструктуры, в Одесской — разрушен фасад административного здания предприятия и складские помещения, а также повреждены автомобили.

США Украина Пентагон обстрелы Ллойд Остин война в Украине війна Россия Умеров

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