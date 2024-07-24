Дозвіл Україні бити вглиб РФ — Рустем Умєров поговорив з Ллойдом Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров (ліворуч) і міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що провів розмову зі своїм колегою — міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Сторони обговорили ситуацію на передовій, а також заборону щодо обстрілів на далекі відстані.

Про це Рустем Умєров повідомив соцмережі Х (колишній Твіттер) у вівторок, 23 липня.

Читайте також:

Розмова Умєрова та Остіна 23 липня

"Ми обговорили останні події на передовій і нагальні потреби на полі бою. Я ще раз наголосив на важливості та нагальності скасування заборони на ведення вогню на великі відстані. Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та критичну інфраструктуру", — зазначив Умєров.

Скриншот повідомлення з Х-сторінки Рустема Умєрова. Колаж Новини.LIVE

Дозвіл Україні бити вглиб Росії

Нагадаємо, що обговорення дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії триває вже доволі давно. Якщо спершу США дозволили використовувати свою зброю для ударів по російських військах на прикордонні з Харківською областю, то наразі триває заборона на удари вглиб РФ. Це пов'язано зі страхом ескалації конфлікту.

Однак наразі країни активно обговорюють використання американської далекобійної зброї для ударів глибоко в Росії.

Водночас російські загарбники продовжують обстрілювати українські області. Внаслідок атаки БпЛА на Дніпропетровську — зазнали поранень троє дітей, в результаті удару по Сумській — пошкоджено об'єкт критично важливої інфраструктури, в Одеській — зруйновано фасад адміністративної будівлі підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено автівки.