В Закарпатье прошла встреча Уполномоченных Украины и Венгрии 28 августа

Встреча на Закарпатье. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области состоялась встреча Главных пограничных уполномоченных Украины и Венгрии. Они обсудили ситуацию на границе, пути дальнейшего сотрудничества и выполнение предварительных договоренностей.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ в Telegram в среду, 28 августа.

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"Сергей Дейнеко и Янош Золтан Куцык обсудили ситуацию на границе, пути дальнейшего сотрудничества и выполнение предварительных договоренностей", — говорится в сообщении.

Встреча уполномоченных. Фото: ГПСУ

Встреча уполномоченных. Фото: ГПСУ

Так, основными угрозами остаются контрабанда и незаконное перемещение лиц через границу. В то же время, главная задача — это противодействие незаконной деятельности и улучшение взаимодействия оперативных подразделений.

Встреча уполномоченных. Фото: ГПСУ

Во время встречи стороны отметили необходимость усиления обмена информацией, чтобы устанавливать организаторов преступных группировок и возобновить совместное патрулирование для улучшения безопасности на границе.