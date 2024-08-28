На Закарпатті пройшла зустріч Уповноважених України та Угорщини 28 серпня

Зустріч на Закарпатті. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області відбулася зустріч Головних Прикордонних Уповноважених України та Угорщини. Вони обговорили ситуацію на кордоні, шляхи подальшої співпраці та виконання попередніх домовленостей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 28 серпня.

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"Сергій Дейнеко та Янош Золтан Куцик обговорили ситуацію на кордоні, шляхи подальшої співпраці та виконання попередніх домовленостей", — йдеться у повідомленні.

Зустріч уповноважених. Фото: ДПСУ

Зустріч уповноважених. Фото: ДПСУ

Так, основними загрозами залишаються контрабанда та незаконне переміщення осіб через кордон. Водночас головне завдання — це протидія незаконній діяльності та покращення взаємодії оперативних підрозділів.

Зустріч уповноважених. Фото: ДПСУ

Під час зустрічі сторони наголосили на потребі посилення обміну інформацією, аби встановлювати організаторів злочинних угрупувань та відновити спільне патрулювання для покращення безпеки на кордоні.