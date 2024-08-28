На Закарпатті пройшла зустріч Уповноважених України та Угорщини 28 серпня

Уповноважені України та Угорщини провели зустріч на Закарпатті — що обговорили
У Закарпатській області відбулася зустріч Головних Прикордонних Уповноважених України та Угорщини. Вони обговорили ситуацію на кордоні, шляхи подальшої співпраці та виконання попередніх домовленостей.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 28 серпня.
Зустріч України та Угорщини
"Сергій Дейнеко та Янош Золтан Куцик обговорили ситуацію на кордоні, шляхи подальшої співпраці та виконання попередніх домовленостей", — йдеться у повідомленні.
Так, основними загрозами залишаються контрабанда та незаконне переміщення осіб через кордон. Водночас головне завдання — це протидія незаконній діяльності та покращення взаємодії оперативних підрозділів.
Під час зустрічі сторони наголосили на потребі посилення обміну інформацією, аби встановлювати організаторів злочинних угрупувань та відновити спільне патрулювання для покращення безпеки на кордоні.
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