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Правительство назначило двух новых заместителей министра обороны Украины — кто занял эти должности

5 июля 2024 18:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Правительство одобрило назначение двух новых заместителей Умерова
Заседание правительства. Фото: Кабмин
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На заседании Кабинета Министров одобрили в должности двух заместителей министра обороны. Ими стали Анатолий Клочко и Александр Сергий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в пятницу, 5 июля.

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"По представлению министра обороны Рустема Умерова Кабинет министров Украины утвердил в должности заместителя министра обороны Украины Клочко Анатолия Александровича", — сообщили в министерстве.

Клочко родился в 1963 году в Харькове. В 1985 году он успешно окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2003 году закончил обучение в Национальной академии обороны Украины, а в 2019 году – в Национальном университете обороны Украины. С 1999 по 2005 он занимал должность командира ракетной бригады армейского корпуса. С 2018 по 2020 год он возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление. С 2020 по 2022 он работал начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения. С октября 2022 г. Клочко был назначен на службу в воинской части А0515.

Анатолий Клочко. Фото: Минобороны
Анатолий Клочко. Фото: Минобороны

"По представлению министра обороны Рустема Умерова Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра обороны Сергия Александра Петровича", — сообщили в министерстве.

Александр Сергий родился в 1969 году в Черниговской области. В 1991 году он успешно окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище. Позже, в 1998 году, получил специальность "офицер военного управления оперативно-тактического уровня" в Киевском Институте Сухопутных войск. В 2012 году он успешно завершил обучение в Национальном университете обороны Украины. Во время своей карьеры он участвовал в миротворческой миссии в составе военного контингента Украины в Сьерра-Леоне. С 2010 года он занимал руководящие должности в Вооруженных Силах Украины, отвечающие за направления логистического обеспечения армии. В 2014 году его наградили государственным орденом князя Даниила Галицкого.

Александр Сергий. Фото: Минобороны
Александр Сергий. Фото: Минобороны

Напомним, Кабинет Министров Украины увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.

Также мы писали, что член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский считает, что отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля невозможна во время военного положения.

Кабинет министров Минобороны Украина Министерство обороны Умеров

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