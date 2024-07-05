Відставка Дениса Шмигаля під час війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля неможлива під час воєнного стану. При цьому відставка котрогось з міністрів за поданням глави уряду буде розглянута.

Про це Веніславський сказав в коментарі Радіо Свобода.

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Веніславський пояснив, що відставка прем'єр-міністра Шмигаля призведе до розпуску всього Кабміну. При цьому він додав, що стаття 10 Закону України "Про режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень. Уряду це також стосується.

"Наразі немає юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, без внесення змін до законодавства України", — пояснив Веніславський.

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.

Водночас сам глава українського уряду доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони, зокрема й у прифронтові території.