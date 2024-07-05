Уряд схвалив призначення двох нових заступників Умєрова

Засідання уряду. Фото: Кабмін

На засіданні Кабінету міністрів схвалили на посаді двох заступників міністра оборони. Ними стали — Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у п'ятницю, 5 липня.

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"За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет міністрів України затвердив на посаді заступника міністра оборони України Клочка Анатолія Олександровича", — повідомили у міністерстві.

Клочко народився у 1963 році в Харкові. У 1985 році він успішно закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ. В 2003 році закінчив навчання в Національній академії оборони України, а у 2019 році – в Національному університеті оборони України. З 1999 по 2005 рік він обіймав посаду командира ракетної бригади армійського корпусу. Від 2018 до 2020 року він очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік він працював начальником Центрального управління забезпечення засобами ураження. З жовтня 2022 року Клочко був призначений на службу у військовій частині А0515.

Анатолій Клочко. Фото: Міноборони

"За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет Міністрів України призначив заступником міністра оборони Сергія Олександра Петровича", — повідомили у міністерстві.

Олександр Сергій народився у 1969 році на Чернігівщині. В 1991 році він успішно закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. Пізніше, у 1998 році, отримав спеціальність "офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня" в Київському Інституті Сухопутних військ. В 2012 році він успішно завершив навчання в Національному університеті оборони України. Під час своєї кар'єри він брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне. З 2010 року він займав керівні посади у Збройних силах України, відповідальні за напрямки логістичного забезпечення армії. У 2014 році його нагородили державним Орденом князя Данила Галицького.

Олександр Сергій. Фото: Міноборони

Нагадаємо, Кабінет міністрів України збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.

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