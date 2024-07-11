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Уже 16 случай с начала года — пограничники снова нашли тело утопленника в Тисе

11 июля 2024 19:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Тисе снова нашли тело утопленника
Пограничники у реки Тиса. Фото: ГПСУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В реке Тиса в четверг, 11 июля, пограничники обнаружили еще одного мужчину без признаков жизни. Тело обнаружили в 30 метрах от украинского берега.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Тело обнаружили в реке пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда во время мониторинга ответственного участка. Это уже 16-й случай утопленника в этом году, пытавшийся пересечь реку Тиса.

"В очередной раз предостерегаем, незаконное пересечение речными участками границы может быть опасным для вашей жизни и здоровья!", — заявили в ГПСУ.

Тело утопленника. Фото: ГПСУ
Тело утопленника. Фото: ГПСУ
Тело утопленника. Фото: ГНСУ
Тело утопленника. Фото: ГПСУ

Ранее в комментарии Новини.LIVE пограничники, заявили, что из-за быстрого течения реки Тиса, ил, многочисленные вихри и втягивания — многим даже искусным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тисе есть многочисленные подводные заграждения, в которые река затягивает во время подъемов.

 

 

Также мы писали, что Закарпатской области вдоль реки Тиса установили заграждение с колючей проволокой. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой.

граница Украина река ГПСУ река Тиса

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