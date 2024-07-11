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Уже 16 випадок з початку року — прикордонники знову знайшли тіло потопельника в Тисі

11 липня 2024 19:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Тисі знову знайшли тіло потопельника
Прикордонники біля річки Тиса. Фото: ДПСУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У річці Тиса у четвер, 11 липня, прикордонники виявили ще одного чоловіка без ознак життя. Тіло виявили за 30 метрів від українського берега.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Тіло знайшли в річці прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону під час моніторингу відповідальної ділянки.  Це уже 16-й випадок потопельника цього року, котрий намагався перетнути річку Тиса.

"Вкотре застерігаємо, що незаконний перетин річковими ділянками кордону може бути небезпечним для вашого життя та здоров’я!" — заявили у ДПСУ.

Тіло потопельника. Фото: ДПСУ
Тіло потопельника. Фото: ДПСУ
Тіло потопельника. Фото: ДПСУ
Тіло потопельника. Фото: ДПСУ

Раніше у коментарі Новини.LIVE прикордонники заявили, що через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихорі та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

 

 

Також ми писали, що Закарпатській області вздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом. Доступ до річки з траси перекрили колючим дротом. 

кордон Україна річка ДПСУ річка Тиса

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