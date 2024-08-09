Не заплатил налоги на 4,7 млн евро — в Киевской области разоблачили поставщика продуктов для Минобороны

Деньги, найденные у подозреваемых. Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в Киевской области поставщика продуктов для Министерства обороны, который уклонялся от уплаты налогов. У подозреваемого изъяли более 4,7 млн евро "черных" наличных.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в пятницу, 9 августа.

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В БЭБ рассказали, что деньги перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Когда женщину остановили, происхождение денег объяснить она не смогла.

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

"Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности", — говорится в сообщении.

Таким образом, а также путем замены номенклатуры и завышения стоимости товаров, они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Обыски у фигурантов

В ходе обысков у фигурантов изъяли документы и "черную" бухгалтерию.

Обыски у подозреваемых. Фото: БЕБ

Обыски у подозреваемых. Фото: БЕБ 1/2 ​ 2

"Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ", — подчеркнули детективы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины соответственно).