Не заплатив податки на 4,7 млн євро — на Київщині викрили постачальника продуктів для Міноборони

Гроші, які знайшли в підозрюваних. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Київській області постачальника продуктів для Міністерва оборони, який ухилявся від сплати податків. У підозрюваного вилучили понад 4,7 млн євро "чорної" готівки.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у п'ятницю, 9 серпня.

Читайте також:

Що відомо про схему ухилення від сплати податків

У БЕБ розповіли, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Коли жінку зупинили, походження грошей пояснити вона не змогла.

Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

"Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, а також шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджуються відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Обшуки у фігурантів

Під час обшуків у фігурантів вилучили документи та "чорну" бухгалтерію.

Обшуки у підозрюваних. Фото: БЕБ

Обшуки у підозрюваних. Фото: БЕБ 1 / 2

"Незважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", — наголосили детективи.

Наразі триває досудове розслідування за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст. 212 та ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України відповідно).