Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В здание Тернопольской ОВА вошли бойцы КОРДа — что говорят в полиции arrow

В здание Тернопольской ОВА вошли бойцы КОРДа — что говорят в полиции

23 июля 2024 13:02
Дмитрий Галушка - Редактор
Бойцы КОРД вошли в Тернопольскую ОВА
Бойцы КОРДа возле здания Тернопольской ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя
Дмитрий Галушка - Редактор

В Тернополе бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) вошли в здание областной военной администрации. Продолжаются следственные действия, в связи с чем в полиции просят дождаться официальной информации об этой ситуации.

Присутствие бойцов КОРДа в здании ОВА подтвердил глава отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Читайте также:

Бойцы КОРД зашли в здание Тернопольской ОВА

В здание Тернопольской ОВА вошли бойцы отряда спецназначения КОРД. Полиция не комментирует эту ситуацию, ссылаясь на тайну следствия. Официальная информация будет предоставлена позже.

Одновременно с этим местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что рейд КОРДа связан с деятельностью борщевского военкома, который за последние несколько месяцев попал в несколько скандальных ситуаций с незаконным удержанием военнообязанных.

бойцы КОРД зашли в Тернопольскую ОВА
Бойцы КОРД у входа в Тернопольскую ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя
Тернопольская ОВА и бойцы КОРД
Бойцы КОРД возле здания Тернопольской ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

Скандалы в Тернопольской ОВА

В июне 2023 года сотрудники НАБУ задержали двух заместителей председателя Тернопольской ОВ Владимира Труша. Их обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере 600 тысяч гривен.

Сам Труш заявил, что эти люди уже не работают в ОВА. Также он убеждал, что ничего не знал о вымогательстве взяток у предпринимателя-волонтера.

Дело Михаила Головко

Напомним, что бывший глава Тернопольского областного совета Михаил Головко проиграл суд по восстановлению в должности. Он объявил, что с решением не согласен и намерен продолжать судебную тяжбу.

Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии Головка уволили с должности главы Тернопольского областного совета по решению сессии, которая состоялась 26 октября — "за" проголосовали все депутаты.

Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре требовал изменить меру пресечения для Головка.

скандал коррупция Украина Тернопольская область ТЦК и СП Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба