Бойцы КОРД вошли в Тернопольскую ОВА

Бойцы КОРДа возле здания Тернопольской ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

В Тернополе бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) вошли в здание областной военной администрации. Продолжаются следственные действия, в связи с чем в полиции просят дождаться официальной информации об этой ситуации.

Присутствие бойцов КОРДа в здании ОВА подтвердил глава отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

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Бойцы КОРД зашли в здание Тернопольской ОВА

В здание Тернопольской ОВА вошли бойцы отряда спецназначения КОРД. Полиция не комментирует эту ситуацию, ссылаясь на тайну следствия. Официальная информация будет предоставлена позже.

Одновременно с этим местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что рейд КОРДа связан с деятельностью борщевского военкома, который за последние несколько месяцев попал в несколько скандальных ситуаций с незаконным удержанием военнообязанных.

Бойцы КОРД у входа в Тернопольскую ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

Бойцы КОРД возле здания Тернопольской ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

Скандалы в Тернопольской ОВА

В июне 2023 года сотрудники НАБУ задержали двух заместителей председателя Тернопольской ОВ Владимира Труша. Их обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере 600 тысяч гривен.

Сам Труш заявил, что эти люди уже не работают в ОВА. Также он убеждал, что ничего не знал о вымогательстве взяток у предпринимателя-волонтера.

Дело Михаила Головко

Напомним, что бывший глава Тернопольского областного совета Михаил Головко проиграл суд по восстановлению в должности. Он объявил, что с решением не согласен и намерен продолжать судебную тяжбу.

Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии Головка уволили с должности главы Тернопольского областного совета по решению сессии, которая состоялась 26 октября — "за" проголосовали все депутаты.

Также мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре требовал изменить меру пресечения для Головка.