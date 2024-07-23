Бійці КОРД зайшли у Тернопільську ОВА

Бійці КОРДу біля будівлі Тернопільської ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

У Тернополі бійці Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) зайшли до будівлі обласної військової адміністрації. Наразі тривають слідчі дії, в зв'язку з чим у поліції просять дочекатися офіційної інформації про цю ситуацію.

Присутність бійців КОРДу у будівлі ОВА підтвердив очільник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета.

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Бійці КОРД зайшли в будівлю Тернопільської ОВА

В будівлю Тернопільської ОВА зайшли бійці загону спецпризначення КОРД. Наразі поліція не коментує цю ситуацію, посилаючись на таємницю слідства. Офіційну інформацію буде надано згодом.

Одночасно з цим місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що рейд КОРДу пов'язаний із діяльністю борщівського військома, який за останні кілька місяців втрапив у кілька скандалних ситуацій з незаконним утриманням військовозобов'язаних.

Бійці КОРД біля входу у Тернопільську ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

Бійці КОРД біля будівлі Тернопільської ОВА. Фото: Від Тарнополя до Тернополя

Скандали у Тернопільській ОВА

У червні 2023 року співробітники НАБУ затримали двох заступників голови Тернопільської ОВА Володимира Труша. Їх звинуватили у вимаганні та отриманні хабара у розмірі 600 тисяч грн.

Сам Труш заявив, що ці люди вже не працюють в ОВА. Також він переконував, що нічого не знав про вимаганням хабарів у підприємця-волонтера.

Справа Михайла Головка

Нагадаємо, що колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко програв суд щодо поновлення на посаді. Він оголосив, що з рішенням не згоден і має намір продовжувати судову тяганину.

Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Згодом Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради за рішенням сесії, яка відбулася 26 жовтня — "за" проголосували усі депутати.

Також ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у листопаді вимагав змінити запобіжний захід для Головка.