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В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

25 июля 2024 15:08
Катерина Османская - Редактор
Убийство Фарион - в Днепре задержали подозреваемого
Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: REUTERS/Roman Baluk
Катерина Османская - Редактор

В Днепре 25 июля задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. В операции участвовали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Обновлено 15:33. Клименко сообщил, что достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 

підозрюваний у вбивстві Фаріон
Подозреваемый в убийстве Фарион. Фото: МВД

"Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. В конце подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарткамеры видеонаблюдения поймали его повсюду", — отметил министр.

По его словам, идентификация злоумышленника и его задержание — кропотливый процесс, требовавший высочайшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки.

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Задержание подозреваемого в убийстве Фарион. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Так, Клименко рассказал, что задержанному 18 лет он житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

"Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали. В настоящее время следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель", — подытожил глава МВД.

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Скриншот сообщения Клименко

Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

Так, задержан 18-летний парень. В настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия и экспертизы. Глава государства отметил, что поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали.

В то же время, он отметил, что операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

"Я благодарен каждому и каждому, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", — сказал президент.

задержание убийцы Ирины Фарион
Скриншот сообщения Зеленского

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она умерла во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

24 июля ответственность за смерть общественного деятеля взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

Владимир Зеленский МВД убийство Игорь Клименко Ирина Фарион

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