Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон arrow

В Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

25 липня 2024 15:08
Катерина Османська - Редактор
Вбивство Фаріон - в Дніпрі затримали підозрюваного
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: REUTERS/Roman Baluk
Катерина Османська - Редактор

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. В операції брали участь сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram. 

Читайте також:

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Оновлено 15:33. Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

підозрюваний у вбивстві Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Фаріон. Фото: МВС

"Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарткамери відеоспостереження зловили його всюди", — зазначив міністр. 

За його словами, ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. 

підозрюваний у вбивстві Фаріон
Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Так, Клименко розповів, що затриманому 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець", — підсумував очільник МВС. 

вбивця Фаріон
Скриншот допису Клименка

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Так, затримано 18-річного хлопця. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії та експертизи. Глава держави зазначив, що доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. 

Водночас він зазначив, що операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", — сказав президент. 

затримання вбивці Ірини Фаріон
Скриншот допису Зеленського

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.  

Володимир Зеленський МВС вбивство Ігор Клименко Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця