Вбивство Фаріон - в Дніпрі затримали підозрюваного

Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: REUTERS/Roman Baluk

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. В операції брали участь сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Оновлено 15:33. Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон. Фото: МВС

"Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарткамери відеоспостереження зловили його всюди", — зазначив міністр.

За його словами, ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Так, Клименко розповів, що затриманому 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець", — підсумував очільник МВС.

Скриншот допису Клименка

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Так, затримано 18-річного хлопця. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії та експертизи. Глава держави зазначив, що доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

Водночас він зазначив, що операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", — сказав президент.

Скриншот допису Зеленського

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

24 липня відповідальність за смерть громадської діячки взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.