На одном из КПП на границе с Венгрией ограничат движение

В ГПСУ предупредили об ограничении движения на одном из КПП на границе с Венгрией
В ближайшие две недели на пункте пропуска "Чоп — Захонь", на границе между Украиной и Венгрией, будут действовать временные ограничения для транспортных средств. Изменения коснутся как легковых автомобилей, так и грузового транспорта, следующего из Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в четверг, 19 сентября.
Ограничение движения на границе с Венгрией
Ограничения обусловлены ремонтными работами на дорожном покрытии в зоне таможенного контроля. Из-за этого проезд будет разрешен только по двум полосам из пяти, что уменьшит пропускную способность пункта и может повлечь задержки при пересечении границы и прохождении контроля.
В ГПСУ порекомендовали водителям и перевозчикам заранее планировать свои поездки, учитывая возможные задержки. Там также отметили, что ремонт является частью масштабного проекта модернизации таможенной инфраструктуры, реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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