На одному з КПП на кордоні з Угорщиною обмежать рух

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Протягом найближчих двох тижнів на пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні між Україною та Угорщиною, діятимуть тимчасові обмеження для транспортних засобів. Зміни торкнуться як легкових автомобілів, так і вантажного транспорту, що прямує з України.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Обмеження руху на кордонні з Угорщиною

Обмеження зумовлені ремонтними роботами на дорожньому покритті в зоні митного контролю. Через це проїзд буде дозволено лише по двох смугах із п’яти, що зменшить пропускну здатність пункту і може спричинити затримки під час перетину кордону та проходження контролю.

В ДПСУ порекомендували водіям і перевізникам заздалегідь планувати свої поїздки, зважаючи на можливі затримки. Там також зазначили, що ремонт є частиною масштабного проєкту модернізації митної інфраструктури, який реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).