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В ГНСУ ответили на жалобы Беларуси о военных провокациях на границе с Украиной

29 июня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Заявления Беларуси о провокациях Украины на границе — ответ ГПСУ
Украинский пограничник говорит в рацию. Фото: ГНСУ / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и дальше будет наращивать свои оборонные возможности у границы с Беларусью. Таким образом, он ответил на обвинения Минска в провокациях со стороны Киева.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 29 июня.

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Ответ ГПСУ на заявления Беларуси

Спикер ГНСУ отметил, что Беларусь около недели сетует, что "Украина усиливается" и "несет угрозу", однако страна вероятно забыла, что представила полный доступ России к своей территории для полномасштабного вторжения в Украину.

"Поэтому направление Беларуси для нас будет оставаться угрожающим пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния РФ. И мы продолжим наращивать наши оборонные способности. Мы исключительно обороняемся, мы не представляем угрозы Беларуси в плане наступления или каких-либо атак, но, конечно, мы будем давать отпор всем врагам, которые попытаются зайти на нашу территорию", — подчеркнул Демченко.

Он считает, что претензии Беларуси — это манипуляции и информационные вбросы, чтобы переложить ответственность на Украину. В то же время мы должны быть сосредоточены на обороне и предотвращении вторжения на украинскую территорию.

Напомним, что в Беларуси обвинили Украину во вовлечении в войну с Россией. Там заявили, что Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

Также недавно Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью. Страны заявляют о необходимости защитить Евросоюз от военных угроз и других вредных действий со стороны РФ.

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Украина
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ГПСУ

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