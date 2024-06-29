Заяви Білорусі про провокації України на кордоні — відповідь ДПСУ

Український прикордонник говорить у рацію. Фото: ДПСУ / Facebook

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що Україна й надалі нарощуватиме свої оборонні можливості біля кордону з Білоруссю. Таким чином він відповів на звинувачення Мінська у провокаціях з боку Києва.

Про це Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 29 червня.

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Відповідь ДПСУ на заяви Білорусі

Речник ДПСУ зазначив, що Білорусь близько тижня нарікає, що "Україна посилюється" та "становить загрозу", однак країна певно забула, що представила повний доступ Росії до своєї території для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тому напрямок Білорусі для нас залишатиметься загрозливим поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу РФ. І ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності. Ми виключно обороняємося, ми не становимо загрози Білорусі в плані наступу або будь-яких атак, але звісно, що ми даватимемо відсіч всім ворогам, які спробують зайти на нашу територію", — підкреслив Демченко.

Він вважає, що претензії Білорусі це маніпуляції та інформаційні вкиди, щоб перекласти відповідальність на Україну. Натомість ми маємо бути зосереджені на обороні та запобіганню вторгненню на українську територію.

Нагадаємо, що в Білорусі звинуватили Україну у втягненні у війну з Росією. Там заявили, що Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

Також нещодавно Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати оборонну лінію на кордоні з Росією та Білоруссю. Країни заявляють на необхідності захистити Євросоюз від військових загроз та інших шкідливих дій з боку РФ.