Отключение электроэнергии могут вернуться в Украину уже в октябре

Человек читает книгу со свечой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась из-за незначительного снижения температуры воздуха. В то же время по ремонтам были выведены энергоблоки атомных электростанций.

Когда отключения могут снова начаться, рассказали в пресс-службе ДТЭК в воскресенье, 11 августа.

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"Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможно благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха", — рассказали в компании.

Однако без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Также с наступлением холодов нагрузка на систему увеличится, потому что начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, поскольку раньше темнеет.

Тогда Укрэнерго будет вынуждено снова доводить ограничения потребления и графики могут вернуться.

В ДТЭК подчеркнули, что ситуация все еще сложна, потому что энергосистема Украины потеряла более 9 ГВт мощностей во время российских атак. А быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона.

"Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям", — добавили там.