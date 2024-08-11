Отключение электроэнергии могут вернуться в Украину уже в октябре

В ДТЭК ответили, когда в Украину могут вернуться отключения света
Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась из-за незначительного снижения температуры воздуха. В то же время по ремонтам были выведены энергоблоки атомных электростанций.
Когда отключения могут снова начаться, рассказали в пресс-службе ДТЭК в воскресенье, 11 августа.
Прогнозы по отключениям света в Украине
"Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможно благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха", — рассказали в компании.
Однако без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Также с наступлением холодов нагрузка на систему увеличится, потому что начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, поскольку раньше темнеет.
Тогда Укрэнерго будет вынуждено снова доводить ограничения потребления и графики могут вернуться.
В ДТЭК подчеркнули, что ситуация все еще сложна, потому что энергосистема Украины потеряла более 9 ГВт мощностей во время российских атак. А быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона.
"Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям", — добавили там.
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