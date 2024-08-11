Відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже у жовтні

В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла
Ситуація в енергосистемі України наразі стабілізувалася через незначне зниження температури повітря. Водночас з ремонтів було виведено енергоблоки атомних електростанцій.
Коли відключення можуть знову розпочатися, розповіли в пресслужбі ДТЕК у неділю, 11 серпня.
Прогнози щодо відключень світла в Україні
"Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливо завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря", — розповіли в компанії.
Однак без відключень можна обійтися приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Також з настанням холодів навантаження на систему збільшиться, бо почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло, оскільки раніше темнішає.
Тоді Укренерго буде вимушене знову доводити обмеження споживання і графіки можуть повернутися.
У ДТЕК наголосили, що ситуація все ще складна, бо енергосистема України втратила понад 9 ГВт потужностей під час російських атак. А швидко відновити все — неможливо, тому графіки можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.
"Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв", — додали там.
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