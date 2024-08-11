Відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже у жовтні

Чоловік читає книгу зі свічкою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі України наразі стабілізувалася через незначне зниження температури повітря. Водночас з ремонтів було виведено енергоблоки атомних електростанцій.

Коли відключення можуть знову розпочатися, розповіли в пресслужбі ДТЕК у неділю, 11 серпня.

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"Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливо завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря", — розповіли в компанії.

Однак без відключень можна обійтися приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Також з настанням холодів навантаження на систему збільшиться, бо почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло, оскільки раніше темнішає.

Тоді Укренерго буде вимушене знову доводити обмеження споживання і графіки можуть повернутися.

У ДТЕК наголосили, що ситуація все ще складна, бо енергосистема України втратила понад 9 ГВт потужностей під час російських атак. А швидко відновити все — неможливо, тому графіки можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

"Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв", — додали там.