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В ДТЭК заявили, что в этом году россияне уничтожили 90% украинских ТЭС

18 июля 2024 23:52
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Тимченко рассказал, что в этом году россияне уничтожили 90% ТЭС
Разрушеная ТЭС. Фото: ДТЭК
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В 2024 году россияне уничтожили 90% мощностей тепловых электростанций ДТЭК. В настоящее время компания ищет оборудование в Европе.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии The Economist.

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"90% наших производственных мощностей было разрушено в этом году. С марта ракетные атаки были направлены против тепловых и гидроэлектростанций", — отметил Тимченко.

В статье также отмечено, что украинские инженеры ищут в Европе оборудование из законсервированных теплоэлектростанций для дальнейшего использования в Украине.

Напомним, за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

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