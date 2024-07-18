Тімченко розповів, що цього року росіяни знищили 90% ТЕС

Зруйнована ТЕС. Фото: ДТЕК

У 2024 році росіяни знищили 90% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Наразі компанія шукає обладнання в Європі.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Economist.

Читайте також:

Руйнування українських ТЕС

"90% наших виробничих потужностей було зруйновано цього року. З березня ракетні атаки були спрямовані проти теплових та гідроелектростанцій", — зазначив Тімченко.

У статті також зазначено, що наразі українські інженери шукають в Європі обладнання з законсервованих теплоелектростанцій для подальшого використання в Україні.

Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.