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В ДТЕК заявили, що цього року росіяни знищили 90% українських ТЕС

18 липня 2024 23:52
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Тімченко розповів, що цього року росіяни знищили 90% ТЕС
Зруйнована ТЕС. Фото: ДТЕК
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У 2024 році росіяни знищили 90% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Наразі компанія шукає обладнання в Європі.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Economist.

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"90% наших виробничих потужностей було зруйновано цього року. З березня ракетні атаки були спрямовані проти теплових та гідроелектростанцій", — зазначив Тімченко.

У статті також зазначено, що наразі українські інженери шукають в Європі обладнання з законсервованих теплоелектростанцій для подальшого використання в Україні.

Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури

Раніше ми писали, що Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

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