Тімченко розповів, що цього року росіяни знищили 90% ТЕС

В ДТЕК заявили, що цього року росіяни знищили 90% українських ТЕС
У 2024 році росіяни знищили 90% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Наразі компанія шукає обладнання в Європі.
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The Economist.
Руйнування українських ТЕС
"90% наших виробничих потужностей було зруйновано цього року. З березня ракетні атаки були спрямовані проти теплових та гідроелектростанцій", — зазначив Тімченко.
У статті також зазначено, що наразі українські інженери шукають в Європі обладнання з законсервованих теплоелектростанцій для подальшого використання в Україні.
Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури.
Раніше ми писали, що Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.
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