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В двух украинских городах не выключают свет — в чем причина

18 июля 2024 14:29
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Виннице и Житомире не выключают свет — какая причина
Электроэнергетик за работой. Иллюстративное фото: УНИАН
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В двух украинских регионах абсолютно не отключают свет из-за введения ограничений электроэнергии. Из-под катастрофических отключений смогли выкрутиться Винница и Житомир.

Об этом говорится в материале "Экономической правды" в четверг, 18 июля.

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Как заявили журналистам в мэрии Житомира, город на случай отключений обеспечивает солнечная электростанция, способная обеспечить светом весь город.

"В Житомире отключений нет, ни часа. Город имеет собственную генерацию на базе коммунальных предприятий, а именно — большую солнечную электростанцию мощностью 50 мегаватт, которая находится на окраине города", — сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Секрет успеха городов — проактивность, децентрализация и понимание роли возобновляемой энергии как устойчивого решения на муниципальном уровне. Такая же картина наблюдается и в Виннице.

"В Виннице выключают свет по два-три часа в сутки, тогда как в Киеве —  на более 12 часов. Более стабильной подаче электричества способствуют децентрализованные элементы генерации", — заявил заместитель мэра города Андрей Очеретный.

Также чиновник добавил, что по понятным причинам генераторы будут оставаться энергетической "скорой помощью" до конца войны, хотя имеют массу недостатков, в частности — износ механизмов, ограничение температурного режима (до -5°C зимой), волатильность цен на горючее и шум.

"Когда в 2022 году начались выключение света, мы поняли, что хаотические решения с генераторами — это путь в никуда. Ситуация нуждалась в перспективных решениях. На повестке дня муниципальных менеджеров оказалась альтернативная генерация и поиск поддержки в ее внедрении", — вспоминает Очеретный.

Напомним, ранее из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Винница электроэнергия Житомир Украина электроснабжение отключения света солнечные электростанции

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