У Вінниці та Житомирі не вимикають світло — яка причина

Електроенергетик за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН

У двох українських регіонах абсолютно не відключають світло через запровадження обмежень електроенергії. Як стало відомо, з-під катастрофічних відключень змогли викрутитися Вінниця та Житомир.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди" у четвер, 18 липня.

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Чому у Вінниці та Житомирі не вимикають світло

Як заявили журналістам у мерії Житомира, місто на випадок відключень забезпечує сонячна електростанція, яка здатна забезпечити світлом все місто.

"У Житомирі відключень немає, ні години. Місто має власну генерацію на базі комунальних підприємств, а саме — велику сонячну електростанцію потужністю 50 мегават на околиці", — сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Секрет успіху міст — проактивність, децентралізація і розуміння ролі відновлюваної енергії як сталого рішення на муніципальному рівні. Така сама картина спостерігається й у Вінниці.

"У Вінниці вимикають світло по дві-три години на добу, тоді як у Києві — понад 12 годин. Більше стабільної подачі електрики сприяють децентралізовані елементи генерації", — заявив заступник мера міста Андрій Очеретний.

Також урядовець додав, що зі зрозумілих причин генератори залишатимуться енергетичною "швидкою допомогою" до кінця війни, хоча мають масу недоліків, зокрема — зношеність механізмів, обмеження температурного режиму (до -5 °C взимку), волатильність цін на пальне та шум.

"Коли у 2022 році почалися вимкнення світла, ми зрозуміли, що хаотичні рішення з генераторами — це шлях в нікуди. Ситуація потребувала перспективних рішень. На порядку денному муніципальних менеджерів опинилася альтернативна генерація і пошук підтримки в її запровадженні", — згадує Очеретний.

Нагадаємо, раніше через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.