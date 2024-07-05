Война России против Украины - Путин будет воевать до победы

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин уверен в победе России в войне против Украины путем ползучей оккупации, истощения сил обороны и прекращения помощи со стороны западных партнеров. Об этом свидетельствует его нежелание вести какие-либо переговоры о мире.

Об этом говорится в отчете в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW анализируют заявления диктатора, которые он заявил во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 4 июля.

Кроме всего прочего, Путин отверг участие России в любых важных переговорах по договору о прекращении огня.

Он продолжает требовать полной "демилитаризации" Украины, как предпосылки для любого соглашения о прекращении огня. Таким образом Путин требует от Украины фактической капитуляции.

В ISW обратили внимание на тот факт, что вместо того, чтобы предложить свой типичный кажущийся интерес к таким переговорам, Путин отверг любой переговорный процесс по прекращению огня.

Кроме того, по мнению экспертов Института, Путин отверг Верховную Раду как возможное контактное лицо для переговоров, хотя ранее утверждал, что оно является единственным легитимным украинским органом, с которым Россия будет вести переговоры.

Аналитики ISW убеждены, что Путин будет работать над восстановлением и расширением своих сил "для грядущей агрессии, направленной на уничтожение Украинского Государства".

Также мы писали о том, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий отдаст России преимущество.