Языковые инспекторы в Ивано-Франковске — в городе будут контролировать распространение русского языка

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: Galka.if.ua

В Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка. Как именно будет работать эта структура, пока неизвестно.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

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Марцинкив рассказал, что он встретился с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем. Они обсудили популяризацию украинского языка, социальную рекламу и другие мероприятия, которые планирует осуществлять город, чтобы популяризировать украинский язык.

"Во Франковске введем общественную инициативу — языковые инспекторы", — отметил мэр.

Кроме того, он призвал записываться на языковые курсы в рамках программы украинизации памяти Ирины Фарион.