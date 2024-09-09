МОН отреагировало на скандал с отсутствием Крыма на карте Украины в учебнике

Школьники. Фото: НУШ

В социальных сетях активно обсуждается учебник по "Украинскому языку" для 7 класса, на страницах которого изображена карта Украины без Крыма. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что техническую ошибку за свой счет исправит издатель.

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 9 сентября.

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"Во-первых: Крым — это Украина! Во-вторых: техническую ошибку за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна", — говорится в сообщении.

Министерство образования и науки Украины также выразило обеспокоенность качеством школьных учебников. По их информации, проблема связана с работой Института модернизации содержания образования, деятельность которого неоднократно вызывала критику. Министерство заявило, что со 2 сентября 2024 года экспертизу учебников будет осуществлять Украинский институт развития образования (УИРО).

В рамках реорганизации Института модернизации содержания образования, которое продлится до 2025-2026 годов, Министерство планирует решить проблему качества учебников до конца.

Скриншот сообщения Оксена Лесового

Комментарий издательства

Издательство "Литера" публично признало свою ошибку в связи с инцидентом, когда в учебнике "Украинский язык. 7 класс" была использована карта Украины без Крыма. Но отметили, что ошибка стала результатом технического сбоя в работе дизайнера и упущения редакции во время финальной подготовки материала к печати.

Издательство заявило, что берет на себя ответственность за ситуацию и объявило об отзыве всех учебников из школ. Вместо них издадут новый тираж, в котором ошибка будет исправлена. Все расходы по переизданию покроет само издательство, без привлечения дополнительных средств от образовательных учреждений.

В ответ на ситуацию "Литера" приняла ряд кадровых решений. Главный дизайнер, ответственный за подготовку издания, был уволен, а всем остальным сотрудникам, причастным к выпуску учебника, объявлены выговоры с наложением штрафных санкций.