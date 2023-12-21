В Киевстаре компенсируют отсутствие связи — что получат абоненты
Мобильный оператор "Киевстар" восстановил связь и интернет после атаки хакеров. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на комментарий прессслужбы "Киевстара".
Киевстар компенсирует отсутствие связи
Отмечается, что абонентам подписки, контракту и контрактным абонентам с услугой "Домашний Интернет" не будет списана плановая плата за услуги в течение периода с 22 декабря по 21 января.
А пользователям "Домашний интернет" от "Киевстара" и "ВСЕ РАЗОМ" не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января.
Также для корпоративных клиентов "Киевстар" будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.
Кроме того, "Киевстар" выделит 100 млн грн на Вооруженные Силы Украины, а о целевом назначении средств будет подробнее сообщено впоследствии.
"Мы благодарны всем нашим клиентам, партнерам, государственным органам, особенно СБУ, за то, что в такой критической ситуации продолжали поддерживать и верить в нас. В соцсетях мы видели много предложений перенаправить персональные компенсации клиентов на помощь ВСУ. Мы решили не выбирать — компенсации или донат. Поэтому, кроме отмены платы за тариф, "Киевстар" выделяет 100 млн грн на нужды ВСУ", — сказал президент компании Александр Комаров.
Напомним, что 18 декабря мобильный оператор "Киевстар" возобновил работу по отправке SMS-сообщений. Услуга стала снова доступна абонентам в Украине и в международном роуминге.
Кроме того, мы писали, что один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" работает над возобновлением связи, о котором стали жаловаться украинцы. В компании уверяют, что делают все возможное.
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