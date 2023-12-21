В Киевстаре компенсируют отсутствие связи — что получат абоненты

Отделение "Киевстар". Иллюстративное фото: Общественное Житомир

Мобильный оператор "Киевстар" восстановил связь и интернет после атаки хакеров. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на комментарий прессслужбы "Киевстара".

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Отмечается, что абонентам подписки, контракту и контрактным абонентам с услугой "Домашний Интернет" не будет списана плановая плата за услуги в течение периода с 22 декабря по 21 января.

А пользователям "Домашний интернет" от "Киевстара" и "ВСЕ РАЗОМ" не будет списана плановая плата за пакет услуг с 1 по 31 января.

Также для корпоративных клиентов "Киевстар" будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.

Кроме того, "Киевстар" выделит 100 млн грн на Вооруженные Силы Украины, а о целевом назначении средств будет подробнее сообщено впоследствии.

"Мы благодарны всем нашим клиентам, партнерам, государственным органам, особенно СБУ, за то, что в такой критической ситуации продолжали поддерживать и верить в нас. В соцсетях мы видели много предложений перенаправить персональные компенсации клиентов на помощь ВСУ. Мы решили не выбирать — компенсации или донат. Поэтому, кроме отмены платы за тариф, "Киевстар" выделяет 100 млн грн на нужды ВСУ", — сказал президент компании Александр Комаров.

Напомним, что 18 декабря мобильный оператор "Киевстар" возобновил работу по отправке SMS-сообщений. Услуга стала снова доступна абонентам в Украине и в международном роуминге.

Кроме того, мы писали, что один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" работает над возобновлением связи, о котором стали жаловаться украинцы. В компании уверяют, что делают все возможное.