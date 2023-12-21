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В Київстарі компенсують відсутність зв'язку — що отримають абоненти

21 грудня 2023 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Київстарі компенсують відсутність зв'язку — що отримають абоненти
Відділення "Київстар". Ілюстративне фото: Суспільне Житомир
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Там вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.

Про це пише hromadske з посиланням на коментар пресслужби "Київстару".

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Зазначається, що абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній інтернет" не буде списано планову плату за послуги протягом періоду з 22 грудня до 21 січня.

А користувачам "Домашній інтернет" від "Київстару" та "ВСЕ РАЗОМ" не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Також для корпоративних клієнтів "Київстару" буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. 

Крім того, "Київстар" виділить 100 млн грн на Збройні Сили України, а про цільове призначення коштів детальніше повідомлять згодом. 

"Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати — компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ", — сказав президент компанії Олександр Комаров.

Нагадаємо, що 18 грудня мобільний оператор "Київстар" відновив роботу надсилання SMS-повідомлень. Послуга стала знову доступною для абонентів в Україні й в міжнародному роумінгу.

Крім того, ми писали, що один з найбільших мобільних операторів України "Київстар" працює над відновленням зв'язку, про яке почали скаржитись українці. У компанії запевняють, що роблять усе можливе.

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