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В сети появились вакансии на работу в аэропорту "Борисполь" — что происходит

4 декабря 2023 23:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети появились вакансии на работу в аэропорту "Борисполь" — что происходит
Аэропорт "Борисполь". Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В условиях войны, которую развязала против Украины Россия, не может быть и речи о каком путешествии самолетом в украинском воздушном пространстве. Тем не менее, в аэропорту Борисполь уже сейчас появились активные вакансии на трудоустройство.

Такая информация содержится на сайте robota.ua.

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Несмотря на непрекращающуюся войну, в международном аэропорту "Борисполь" ищут новых работников. В основном это специальности, связанные с наземным обслуживанием: контролеры, уборщики, технические работники.

работа
Вакансии на работу в аэропорту "Борисполь". Фото: Скриншот

Не забыли и о безопасности: желающие могут подать резюме на должность старшего инспектора пункта контроля на безопасность или старшего инспектора зоны контроля.

Борисполь
Вакансии на работу в аэропорту "Борисполь". Фото: Скриншот

Есть также и вакансии, касающиеся непосредственно работы с пассажирами, багажом и другими неотъемлемыми моментами, характерными для нормального функционирования аэропорта.

Борисполь
Вакансии на работу в аэропорту "Борисполь". Фото: Скриншот

Следует отметить, что заработные платы на большинство вакансий достаточно незначительны. Они в основном не превышают 20 тысяч гривен.

Проект Министерства инфраструктуры Украины для трудоустройства ВПЛ

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры вместе с порталом robota.ua запускает проект "Работа и восстановление" по поиску работы в транспортной отрасли, области связи, строительства и сфере восстановления в целом.

К инициативе также присоединились Государственное агентство восстановления, АО "Укрпочта" и АО "Укрзализныця". Инициативу также поддержал общественный союз "Украинская инфраструктурная ассоциация".

"Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом", — отметил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Открытие аэропорта "Борисполь"

Ранее в аэропорту "Борисполь" состоялась встреча с участием Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и иностранных послов. Они обсудили десятый пункт украинской Формулы мира о подтверждении окончания войны.

Обращаясь к собравшимся, Ермак напомнил, что в три часа ночи 24 февраля 2022 года из аэропорта "Борисполь" вылетел последний пассажирский самолет.

Он выразил убеждение, что вскоре "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

Напомним, что в Украине даже до окончания войны планируют открыть один из гражданских аэропортов. Однако пока неизвестно, о каком аэропорту идет речь.

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