Россия нанесла 415 млн грн ущерба из-за загрязнения рек Сейм и Десна, — Минокружение

Загрязненная вода в Десне. Иллюстративное фото: Новинарня/Стас Козлюк

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что Россия вызвала серьезную экологическую катастрофу, загрязнив реки Сейм и Десна. Стоимость нанесенных повреждений сегодня оценивается в 415 миллионов гривен.

Об этом на брифинге рассказала заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко в четверг, 12 сентября.

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Крамаренко сообщила, что в ближайшем будущем Украина подаст официальный иск и внесет эту сумму в международный реестр убытков.

"Мы надеемся, что не только это событие, но и другие события, которые произошли для окружающей среды во время этой войны, будут возмещены", — заявила замминистра.