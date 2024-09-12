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В Міндовкіллі назвали суму збитків, яку Росія завдала забрудненням Сейму та Десни

12 вересня 2024 21:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Росія завдала 415 млн грн збитків через забруднення річок Сейм та Десна, — Міндовкілля
Забруднена вода у Десні. Ілюстративне фото: Новинарня/Стас Козлюк
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що Росія спричинила серйозну екологічну катастрофу, забруднивши річки Сейм та Десна. Вартість завданих ушкоджень сьогодні оцінюється в 415 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко у четвер, 12 вересня.

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Крамаренко повідомила, що в найближчому майбутньому Україна подасть офіційний позов і внесе цю суму до міжнародного реєстру збитків. 

"Ми сподіваємося, що не тільки ця подія, а й інші події, які сталися для довкілля під час цієї війни будуть відшкодовані", — заявила заступниця міністра.

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