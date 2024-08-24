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В Минэнерго сообщили, готова ли Украина к зимним отключениям

24 августа 2024 17:09
Дмитрий Галушка - Редактор
Украина должна быть готова к отключениям света зимой.
Министерство энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго
Дмитрий Галушка - Редактор

У Министерства энергетики есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации электроэнергии. В связи с этим Украина успеет подготовиться к зиме и отключениям света, которые в это время будут происходить.

Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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"Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по возобновлению генерации и построения дополнительного, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем", — сказал Галущенко.

Министр отметил, что российские обстрелы будут продолжаться. В связи с этим сначала необходимо восстановить все возможное и параллельно защитить эти объекты системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.

По словам Галущенко, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложна для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже если произойдет разделение системы.

Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее предыдущей. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", — подчеркнул Галущенко.

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