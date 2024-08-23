Графіки відключення світла в Україні 24 серпня

В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра
Графіки відключень світла в Україні в суботу, 24 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла 24 серпня
"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться в повідомлені.
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області
Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що протягом тижня з 19 до 23 серпня світла в домівках українців може не бути по чотири години на добу. Щоправда, він додав, що вже наступного тижня ситуація в енергосистемі покращиться.
Також Омельченко зазначив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.
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