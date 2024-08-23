Графіки відключення світла в Україні 24 серпня

Енергетики. Фото: УНІАН

Графіки відключень світла в Україні в суботу, 24 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 24 серпня

"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться в повідомлені.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що протягом тижня з 19 до 23 серпня світла в домівках українців може не бути по чотири години на добу. Щоправда, він додав, що вже наступного тижня ситуація в енергосистемі покращиться.

Також Омельченко зазначив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.