Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра arrow

В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

23 серпня 2024 23:11
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні 24 серпня
Енергетики. Фото: УНІАН
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Україні в суботу, 24 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключення світла 24 серпня

"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться в повідомлені.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що протягом тижня з 19 до 23 серпня світла в домівках українців може не бути по чотири години на добу. Щоправда, він додав, що вже наступного тижня ситуація в енергосистемі покращиться.

Також Омельченко зазначив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.

Також важливі новини дня по темі:

електроенергія сфера енергетики електропостачання енергетика відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:47 Бронювання держслужбовців — кого все-таки можуть мобілізувати

23:43 Лубінець відреагував на скандал із харчуванням в одній із психлікарень Одещини

23:36 Для школярів у Харкові будують підземні школи — Терехов розповів деталі

23:31 Артилерія ЗСУ успішно працює проти росіян запалювальними снарядами — вражаюче відео

23:11 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

22:48 Шмигаль прокоментував ситуацію навколо зняття водіїв автобусів з рейсів працівниками ТЦК

22:45 В Україні стрімко зростають ціни на пальне — якою буде вартість на АЗС завтра

22:40 Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки від США — деталі розмови

22:38 Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві

23:47 Бронювання держслужбовців — кого все-таки можуть мобілізувати

23:43 Лубінець відреагував на скандал із харчуванням в одній із психлікарень Одещини

23:36 Для школярів у Харкові будують підземні школи — Терехов розповів деталі

23:31 Артилерія ЗСУ успішно працює проти росіян запалювальними снарядами — вражаюче відео

23:11 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

22:48 Шмигаль прокоментував ситуацію навколо зняття водіїв автобусів з рейсів працівниками ТЦК

22:45 В Україні стрімко зростають ціни на пальне — якою буде вартість на АЗС завтра

22:40 Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки від США — деталі розмови

22:38 Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві

22:33 На Рівненщині чоловік майже рік ховався від мобілізації — що вирішив суд

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті