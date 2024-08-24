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В Міненерго повідомили, чи готова Україна до зимових відключень

24 серпня 2024 17:09
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Україна має бути готова до відключень світла взимку — Міненерго
Міністерство енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненерго
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Міністерство енергетики має плани щодо відновлення та побудови додаткової генерації електроенергії. У зв'язку з цим Україна встигне підготуватися до зими та відключень світла, які у цей час відбуватимуться.

Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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"Ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли. У нас є плани щодо відновлення генерації та побудови додаткової, тож ми бачимо, як пройдемо цю зиму, і підготуватися встигнемо", — сказав Галущенко.

Міністр зазначив, що російські обстріли продовжуватимуться. У зв'язку з цим спочатку необхідно відновити все, що можливо, та паралельно захистити ці об'єкти системами ППО, які Україна отримує від партнерів.

За словами Галущенка, наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації є змога забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть якщо відбудеться поділ системи.

Окрім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, вона дійсно буде складнішою, ніж попередня. Однак ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", — наголосив Галущенко.

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