Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Минэнерго рассказали, сколько населенных пунктов в Украине остается без света arrow

В Минэнерго рассказали, сколько населенных пунктов в Украине остается без света

10 декабря 2023 20:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минэнерго рассказали, сколько населенных пунктов в Украине остается без света
Человек идет по улице во время отключения света в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба "Минэнерго".

Читайте также:

Ситуация в Днепропетровской и Донецкой областях

В Днепропетровской области в результате непогоды без света остается 15 населенных пунктов, то есть 1 455 местных жителей.

В Донецкой области из-за вражеских атак без электроснабжения было 26 населенных пунктов, то есть 9 823 абонента. Однако аварийным бригадам удалось заживить 17 населенных пунктов, обесточенных ранее, поэтому у 20 073 человек появился свет.

"Остается обесточенным 121 населенный пункт, из них 14 частично (121 647 потребителей). Продолжаются восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Отключение света на юге страны

В результате непогоды без света в Запорожской области осталось 63 населенных пункта, то есть 10 439 клиентов. Однако питание было восстановлено для 75 населенных пунктов, которые были без напряжения раньше.

В настоящее время без света в регионе остается 20 населенных пунктов.

"Из-за боевых действий остаются без света 63 населенных пункта (25 950 точек учета)", — добавили в сообщении.

В Николаевской области электроснабжение возобновили для двух населенных пунктов. В настоящее время без света остаются четыре юридических потребителя.

В городе Херсон электроэнергия отсутствует у 3 358 потребителей из-за боевых действий. В области без света остается 45 населенных пунктов.

Ситуация в Сумской, Черниговской и Харьковской областях

В Сумской области из-за российских обстрелов без электроэнергии осталось шесть населенных пунктов.

"Всего отключен 51 населенный пункт, из них 14 частично (4906 потребителей)", — подчеркнули в "Минэнерго".

Сейчас там ведутся работы по восстановлению.

В Черниговской области в результате обстрелов без электроэнергии остались девять населенных пунктов, среди них семь — частично.

В Харьковской области заживили 165 абонентов, которые ранее были обесточены из-за атак. В настоящее время без электричества остается 16 217 человек.

"Также из-за боевых действий в Купянске от газораспределительной сети отключен ряд потребителей. В Харькове возобновлено газоснабжение 23 потребителей",— добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики уже создали графики отключения света по Украине. Однако применять их будут только в случае значительных обстрелов критической инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме