В Минэнерго рассказали, сколько населенных пунктов в Украине остается без света

Человек идет по улице во время отключения света в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине из-за сложных погодных условий, вражеских обстрелов и ремонтных работ без электроэнергии осталось 455 населенных пунктов. В "Минэнерго" отметили, что ограничения по свету не применяются ни в одном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба "Минэнерго".

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Ситуация в Днепропетровской и Донецкой областях

В Днепропетровской области в результате непогоды без света остается 15 населенных пунктов, то есть 1 455 местных жителей.

В Донецкой области из-за вражеских атак без электроснабжения было 26 населенных пунктов, то есть 9 823 абонента. Однако аварийным бригадам удалось заживить 17 населенных пунктов, обесточенных ранее, поэтому у 20 073 человек появился свет.

"Остается обесточенным 121 населенный пункт, из них 14 частично (121 647 потребителей). Продолжаются восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Отключение света на юге страны

В результате непогоды без света в Запорожской области осталось 63 населенных пункта, то есть 10 439 клиентов. Однако питание было восстановлено для 75 населенных пунктов, которые были без напряжения раньше.

В настоящее время без света в регионе остается 20 населенных пунктов.

"Из-за боевых действий остаются без света 63 населенных пункта (25 950 точек учета)", — добавили в сообщении.

В Николаевской области электроснабжение возобновили для двух населенных пунктов. В настоящее время без света остаются четыре юридических потребителя.

В городе Херсон электроэнергия отсутствует у 3 358 потребителей из-за боевых действий. В области без света остается 45 населенных пунктов.

Ситуация в Сумской, Черниговской и Харьковской областях

В Сумской области из-за российских обстрелов без электроэнергии осталось шесть населенных пунктов.

"Всего отключен 51 населенный пункт, из них 14 частично (4906 потребителей)", — подчеркнули в "Минэнерго".

Сейчас там ведутся работы по восстановлению.

В Черниговской области в результате обстрелов без электроэнергии остались девять населенных пунктов, среди них семь — частично.

В Харьковской области заживили 165 абонентов, которые ранее были обесточены из-за атак. В настоящее время без электричества остается 16 217 человек.

"Также из-за боевых действий в Купянске от газораспределительной сети отключен ряд потребителей. В Харькове возобновлено газоснабжение 23 потребителей",— добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики уже создали графики отключения света по Украине. Однако применять их будут только в случае значительных обстрелов критической инфраструктуры.