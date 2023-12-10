В Міненерго розповіли, скільки населених пунктів в Україні залишається без світла
В Україні через складні погодні умови, ворожі обстріли та ремонтні роботи без електроенергії залишилося 455 населених пунктів. В "Міненерго" наголосили, що обмеження щодо світла не застосовуються в жодному регіоні.
Про це повідомляє пресслужба "Міненерго".
Ситуація у Дніпропетровській та Донецькій областях
У Дніпропетровській області внаслідок негоди без світла залишається 15 населених пунктів, тобто 1 455 місцевих жителів.
На Донеччині через ворожі атаки без електропостачання було 26 населених пунктів, тобто 9 823 абоненти. Проте аварійним бригадам вдалося заживити 17 населених пунктів, які було знеструмлено раніше, тому у 20 073 людей з'явилося світло.
"Залишається знеструмленим 121 населений пункт, з них 14 частково (121 647 споживачів). Тривають відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.
Відключення світла на півдні країни
Внаслідок негоди без світла у Запорізькій області залишилося 63 населені пункти, тобто 10 439 клієнтів. Проте живлення було відновлено для 75 населених пунктів, які були без напруги раніше.
Наразі без світла у регіоні залишається 20 населених пунктів.
"Через бойові дії залишаються без світла 63 населених пункти (25 950 точок обліку)", — додали у повідомленні.
На Миколаївщині електропостачання відновили для двох населених пунктів. Наразі без світла залишаються чотири юридичні споживачі.
В місті Херсон електроенергія відсутня у 3 358 споживачів через бойові дії. В області без світла залишається 45 населених пунктів.
Ситуація на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині
У Сумській області через російські обстріли без електроенергії залишилося шість населених пунктів.
"Всього відключено 51 населений пункт, з них 14 частково (4906 споживачів)", — наголосили в "Міненерго".
Наразі там тривають роботи з відновлення.
У Чернігівській області внаслідок обстрілів без електроенергії залишилося дев'ять населених пунктів, серед них сім — частково.
На Харківщині заживили 165 абонентів, які раніше були знеструмлені через атаки. Наразі без електрики залишається 16 217 людей.
"Також через бойові дії у Куп’янську від газорозподільної мережі відключено низку споживачів. У Харкові відновлено газопостачання 23 споживачів", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики України вже створили графіки відключення світла по Україні. Проте застосовувати їх будуть лише на випадок значних обстрілів критичної інфраструктури.
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