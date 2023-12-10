В Міненерго розповіли, скільки населених пунктів в Україні залишається без світла

Людина йде по вулиці під час відключень світла у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні через складні погодні умови, ворожі обстріли та ремонтні роботи без електроенергії залишилося 455 населених пунктів. В "Міненерго" наголосили, що обмеження щодо світла не застосовуються в жодному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба "Міненерго".

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Ситуація у Дніпропетровській та Донецькій областях

У Дніпропетровській області внаслідок негоди без світла залишається 15 населених пунктів, тобто 1 455 місцевих жителів.

На Донеччині через ворожі атаки без електропостачання було 26 населених пунктів, тобто 9 823 абоненти. Проте аварійним бригадам вдалося заживити 17 населених пунктів, які було знеструмлено раніше, тому у 20 073 людей з'явилося світло.

"Залишається знеструмленим 121 населений пункт, з них 14 частково (121 647 споживачів). Тривають відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла на півдні країни

Внаслідок негоди без світла у Запорізькій області залишилося 63 населені пункти, тобто 10 439 клієнтів. Проте живлення було відновлено для 75 населених пунктів, які були без напруги раніше.

Наразі без світла у регіоні залишається 20 населених пунктів.

"Через бойові дії залишаються без світла 63 населених пункти (25 950 точок обліку)", — додали у повідомленні.

На Миколаївщині електропостачання відновили для двох населених пунктів. Наразі без світла залишаються чотири юридичні споживачі.

В місті Херсон електроенергія відсутня у 3 358 споживачів через бойові дії. В області без світла залишається 45 населених пунктів.

Ситуація на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині

У Сумській області через російські обстріли без електроенергії залишилося шість населених пунктів.

"Всього відключено 51 населений пункт, з них 14 частково (4906 споживачів)", — наголосили в "Міненерго".

Наразі там тривають роботи з відновлення.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів без електроенергії залишилося дев'ять населених пунктів, серед них сім — частково.

На Харківщині заживили 165 абонентів, які раніше були знеструмлені через атаки. Наразі без електрики залишається 16 217 людей.

"Також через бойові дії у Куп’янську від газорозподільної мережі відключено низку споживачів. У Харкові відновлено газопостачання 23 споживачів", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики України вже створили графіки відключення світла по Україні. Проте застосовувати їх будуть лише на випадок значних обстрілів критичної інфраструктури.