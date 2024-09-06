Встреча Рамштайн — в Минобороны подытожили результаты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 6 сентября, состоялось очередное заседание Контактной группы в рамках формата Рамштайн. На заседании было подписано Положение коалиции морских возможностей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Инфографика от Минобороны

Ключевые результаты 24-го заседания в формате Рамштайн

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Этот пакет включает в себя критически необходимое вооружение, в том числе боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.

Канада предоставит партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет вместе с 1300 боеголовками к ним, что существенно укрепит наши возможности в воздушных операциях. Кроме того, Канада взяла на себя немаловажную роль в подготовке украинских пилотов для управления самолетами F-16 в рамках программы FLIT. Правительство выделит 389 миллионов долларов на пятилетний срок обучения пилотов и технического состава.

Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно улучшит нашу противовоздушную оборону.

Нидерланды отправят Украине ракеты класса "воздух-воздух" и дополнительные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро, что существенно повысит оборонный потенциал наших военно-воздушных сил.

Швеция присоединилась к международной коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий.

Испания предоставит Украине батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, включающую шесть пусковых установок.