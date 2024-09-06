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В Міноборони підсумували результати 24-го засідання у форматі Рамштайн

6 вересня 2024 21:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зустріч Рамштайн — в Міноборони підсумували результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 6 вересня, відбулося чергове засідання Контактної групи в рамках формату Рамштайн. На засіданні було підписано Положення Коаліції морських спроможностей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Інфографіка від Міноборони
Інфографіка від Міноборони

Ключові результати 24-го засідання у форматі Рамштайн

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Цей пакет включає критично необхідне озброєння, зокрема бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Канада надасть партію двигунів для некерованих авіаційних ракет разом із 1300 боєголовками до них, що істотно зміцнить наші можливості у повітряних операціях. Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у підготовці українських пілотів для управління літаками F-16 в рамках програми FLIT. Уряд виділить 389 мільйонів доларів на п’ятирічний термін навчання пілотів та технічного складу.

Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно покращить нашу протиповітряну оборону.

Нідерланди відправлять Україні ракети класу "повітря-повітря" та додаткові матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро, що суттєво підвищить оборонний потенціал наших військово-повітряних сил.

Швеція приєдналася до міжнародної коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль у розмінуванні територій.

Іспанія надасть Україні батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, що включає шість пускових установок.

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