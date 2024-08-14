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В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось

14 августа 2024 21:13
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
МОН внесло правки в программу образования для 5-9 классов — что обновили
Девятиклассники на уроке. Иллюстративное фото: УНИАН
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве образования и науки Украины внесли изменения в Типовую образовательную программу учащихся 5-9 классов. Теперь школы смогут менять по необходимости учебный план, с использованием резерва дополнительных часов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 августа.

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Как отмечают в ведомстве, роль программы состоит в том, чтобы определить показатели часов обучения:

  • минимальное и максимальное количество часов;
  • разность часов, на которую можно увеличить обучающую нагрузку.

Также документ ввел новое понятие "резерв часов". Благодаря ему учителя могут воспользоваться для наслаждения учебной программы или потратить их на дополнительные занятия.

"Их можно добавлять в различные предметы и интегрированные курсы в рамках максимальных показателей для образовательной отрасли", — отметили в МОН.

  • мон программа для 5-9 классов
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 2
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 3
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 4
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 5
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 6
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 7
    Источник: МОН
  • В МОН обновили образовательную программу для средних классов — что изменилось - фото 8
    Источник: МОН
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Сколько часов резерва предусмотрено для каждого учебного года

Также в МОН предусмотрели объемы резерва часов для занятий с обучением на украинском языке на неделю и год:

  • 5 класс — 7,5 и 262,5;
  • 6 класс — 9,5 и 332,5;
  • 7, 8 и 9 классы — 6,5 и 227,5.

Другой резерв создали для обучения языку коренного народа и нацменьшинств рядом с украинским:

  • 5 класс — 7,5 и 262,5;
  • 6 класс — 8,5 и 295,5;
  • 7 класс — 5,5 и 192,5;
  • 8 и 9 классов — 6,5 и 227,5.

На практике решение о перераспределении часов будет принимать педсовет, который, в частности, отвечает за утверждение образовательной программы школы. По мнению ведомства, это поможет гибко формировать обучающий план для каждого класса.

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