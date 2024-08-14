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В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося

14 серпня 2024 21:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
МОН внесло правки до програми освіти для 5-9 класів — що оновили
Дев'ятикласники на уроці. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві освіти й науки України внесли зміни до Типової освітньої програми учнів 5-9 класів. Відтепер школи зможуть змінювати за потребою навчальний план, з використанням резерву додаткових годин.

Про це повідомили у пресслужбі відомства у середу, 14 серпня.

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В МОН змінили освітню програму для середніх класів школи

Як зазначають у відомстві, роль програми полягає в тому, щоб визначити показники годин навчання:

  • мінімальну та максимальну кількість годин;
  • різницю годин, на яку можна збільшити навчальне навантаження.

Також документ ввів нове поняття "резерв годин". Завдяки йому вчителі можуть скористатися для надолуження навчальної програми, або витратити їх на додаткові заняття

"Їх можна додавати до різних предметів та інтегрованих курсів у межах максимальних показників для освітньої галузі", — зазначили в МОН.

  • мон програма для 5-9 класів
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 2
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 3
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 4
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 5
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 6
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 7
    Джерело: МОН
  • В МОН оновили освітню програму для середніх класів — що змінилося - фото 8
    Джерело: МОН
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Скільки годин резерву передбачено для кожного навчального року

Також у МОН передбачили обсяги резерву годин для занять з навчанням українською на тиждень та рік:

  • 5 клас — 7,5 та 262,5;
  • 6 клас — 9,5 та 332,5;
  • 7, 8 та 9 класи — 6,5 та 227,5.

Інший резерв створили для навчання мовою корінного народу та нацменшин поряд з українською:

  • 5 клас — 7,5 та 262,5;
  • 6 клас — 8,5 та 295,5;
  • 7 клас — 5,5 та 192,5;
  • 8 та 9 класів — 6,5 та 227,5.

На практиці, рішення про перерозподіл годин ухвалюватиме педрада, яка, зокрема, відповідає за затвердження освітньої програми школи. На думку відомства, це допоможе гнучко формувати навчальний план для кожного класу.

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