В июле количество заболеваний коронавирусом достигло 12 тысяч человек

В Минздраве заявили о существенном росте больных коронавирусом в Украине
Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что в Украине растет количество больных коронавирусом. За месяц их число выросло с 2000 до 12 тысяч.
Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 12 августа, сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Заболеваемость COVID-19 в Украине.
"В июне мы наблюдали 2000 случаев, а в июле фиксировался существенный рост показателей заболевания до 12 тысяч", — сказал Кузин.
Он отметил, что несмотря на темпы распространения болезней эпидемии нет, поэтому ограничительных мер не будет.
Кроме того, уровень госпитализации больных остается в норме. Сейчас на стационарном лечении находится чуть более 2500 пациентов, что абсолютно нормально для такого подъема.
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