У липні кількість захворювань на коронавірус сягнула 12 тисяч людей

Хвора на коронавірус в лікарні. Ілюстративне фото: depositphotos

Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що в Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За місяць їх число зросло з 2000 до 12 тисяч.

Про це він заявив під час брифінгу в понеділок, 12 серпня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"У червні ми спостерігали 2000 випадків, а у липні фіксувалося суттєве зростання показників захворювання до 12 тисяч", — сказав Кузін.

Він зауважив, що, попри темпи розповсюдження хвороби, епідемії немає, тому наразі обмежувальних заходів не буде.

Крім того, рівень госпіталізації хворих залишається в нормі. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває трішки більше як 2500 пацієнтів, що є абсолютно нормальним для такого підйому.