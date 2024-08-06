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В Одессе мужчина угрожал продавщице своим половым органом — какой приговор вынес суд

6 августа 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал мужчину, который в Одессе угрожал продавщице своим половым органом
Судейский молоток. Фото иллюстративное: istockphoto.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Одессе мужчина совершил хулиганство в магазине. Фигурант обращался к продавщице в нецензурной форме, к тому же угрожал женщине своим половым органом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений в понедельник, 26 июля.

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Детали дела

Инцидент произошел в конце апреля этого года. Обвиняемый, который является уроженецем города Дзержинска Донецкой области, зайдя в магазин "Продукты 24", устроил там скандал.

"В течение примерно 13 минут в присутствии других покупателей магазина громко оскорблял нецензурной бранью продавца данного магазина, выкрикивая, что проведет своим половым органом по ее губам, а также громко нецензурно выражался на покупателей магазина, чем нарушил работу этого магазина", — говорится в материалах суда.

Дебошира вывели из магазина, однако на улице он продолжил хулиганить: бросил бутылку в припаркованный автомобиль, в результате чего повредил его, обращался с нецензурной бранью к гражданам, бросил в дверь магазина пустую бутылку, что привело к разбиванию стеклопакета.

Решение суда

В суде нарушитель полностью признал свою вину и попросил не наказывать его строго.

Суд признал фигуранта виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора.

Пробационный надзор — это основное уголовное наказание, заключающееся в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

В течение года осужденный должен:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

В течение 30 дней с момента вынесения приговора его можно обжаловать, подав апелляционную жалобу.

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