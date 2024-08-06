Як суд покарав чоловіка, який в Одесі погрожував продавчині своїм статевим органом

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: istockphoto.com

В Одесі чоловік вчинив хуліганство в магазині. Фігурант звертався до продавчині в нецензурній формі, до того ж погрожував жінці своїм статевим органом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у понеділок, 26 липня.

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Деталі справи

Інцидент стався наприкінці квітня поточного року. Обвинувачений, який є уродженцем міста Дзержинська Донецької області, зайшовши до магазину "Продукти 24", влаштував там скандал.

"Протягом приблизно 13 хвилин у присутності інших покупців магазину гучно ображав нецензурною лайкою продавця даного магазину, викрикуючи, що проведе своїм статевим органом по її губах, а також гучно нецензурно лаявся на покупців магазину, чим порушив роботу цього магазину", — йдеться в матеріалах суду.

Дебошира вивели з магазину, однак на вулиці він продовжив хуліганити: кинув пляшку у припаркований автомобіль, унаслідок чого пошкодив його, звертався до громадян нецензурною лайкою, кинув у двері магазину пусту пляшку, що призвело до розбивання склопакета.

Рішення суду

У суді порушник повністю визнав свою вину та попросив не карати його суворо.

Суд визнав фігуранта винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Упродовж року засуджений має:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган із питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із питань пробації.

Протягом 30 днів від моменту проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу.