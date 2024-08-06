Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Одесі чоловік погрожував продавчині своїм статевим органом — який вирок виніс суд arrow

В Одесі чоловік погрожував продавчині своїм статевим органом — який вирок виніс суд

6 серпня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав чоловіка, який в Одесі погрожував продавчині своїм статевим органом
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: istockphoto.com
Чекарьова Марія - редактор

В Одесі чоловік вчинив хуліганство в магазині. Фігурант звертався до продавчині в нецензурній формі, до того ж погрожував жінці своїм статевим органом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у понеділок, 26 липня.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався наприкінці квітня поточного року. Обвинувачений, який є уродженцем міста Дзержинська Донецької області, зайшовши до магазину "Продукти 24", влаштував там скандал.

"Протягом приблизно 13 хвилин у присутності інших покупців магазину гучно ображав нецензурною лайкою продавця даного магазину, викрикуючи, що проведе своїм статевим органом по її губах, а також гучно нецензурно лаявся на покупців магазину, чим порушив роботу цього магазину", — йдеться в матеріалах суду.

Дебошира вивели з магазину, однак на вулиці він продовжив хуліганити: кинув пляшку у припаркований автомобіль, унаслідок чого пошкодив його, звертався до громадян нецензурною лайкою, кинув у двері магазину пусту пляшку, що призвело до розбивання склопакета.

Рішення суду

У суді порушник повністю визнав свою вину та попросив не карати його суворо.

Суд визнав фігуранта винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Упродовж року засуджений має:

  • періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган із питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із питань пробації.

Протягом 30 днів від моменту проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу.

Також важливі новини дня по темі:

суд скандал дебош магазини хуліганство судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:37 Ціни на воду — в одній з країн ЄС готують революційні тарифи

07:30 Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили з села, в якому проживають спортсмени

07:27 Олімпіада-2024 — глава World Taekwondo зробив неочікувану заяву через відсутність росіян

07:21 В Одесі чоловік погрожував продавчині своїм статевим органом — який вирок виніс суд

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку затори

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

07:01 Безпека ПриватБанку не працює під час шахрайських списань коштів — деталі

Ексклюзив

06:58 У ДПСУ розповіли, хто і що допомагає їм патрулювати ділянку річки Тиса

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

06:32 Каву будемо пити тільки на свята — ціна на цей напій стрімко летить у небо

07:37 Ціни на воду — в одній з країн ЄС готують революційні тарифи

07:30 Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили з села, в якому проживають спортсмени

07:27 Олімпіада-2024 — глава World Taekwondo зробив неочікувану заяву через відсутність росіян

07:21 В Одесі чоловік погрожував продавчині своїм статевим органом — який вирок виніс суд

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку затори

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

07:01 Безпека ПриватБанку не працює під час шахрайських списань коштів — деталі

Ексклюзив

06:58 У ДПСУ розповіли, хто і що допомагає їм патрулювати ділянку річки Тиса

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:32 Каву будемо пити тільки на свята — ціна на цей напій стрімко летить у небо

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі