Як суд покарав чоловіка, який в Одесі погрожував продавчині своїм статевим органом

В Одесі чоловік погрожував продавчині своїм статевим органом — який вирок виніс суд
В Одесі чоловік вчинив хуліганство в магазині. Фігурант звертався до продавчині в нецензурній формі, до того ж погрожував жінці своїм статевим органом.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень у понеділок, 26 липня.
Деталі справи
Інцидент стався наприкінці квітня поточного року. Обвинувачений, який є уродженцем міста Дзержинська Донецької області, зайшовши до магазину "Продукти 24", влаштував там скандал.
"Протягом приблизно 13 хвилин у присутності інших покупців магазину гучно ображав нецензурною лайкою продавця даного магазину, викрикуючи, що проведе своїм статевим органом по її губах, а також гучно нецензурно лаявся на покупців магазину, чим порушив роботу цього магазину", — йдеться в матеріалах суду.
Дебошира вивели з магазину, однак на вулиці він продовжив хуліганити: кинув пляшку у припаркований автомобіль, унаслідок чого пошкодив його, звертався до громадян нецензурною лайкою, кинув у двері магазину пусту пляшку, що призвело до розбивання склопакета.
Рішення суду
У суді порушник повністю визнав свою вину та попросив не карати його суворо.
Суд визнав фігуранта винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.
Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.
Упродовж року засуджений має:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган із питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом із питань пробації.
Протягом 30 днів від моменту проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляційну скаргу.
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