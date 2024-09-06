В Одесской области мужчина отказался проходить ВЛК, ему присудили штраф

Заседание суда. Фото: УНИАН

В Одесской области военнообязанный отказался проходить военно-врачебную комиссию, поскольку не хотел служить в армии. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что при въезде в населенный пункт Подольск мужчина был остановлен сотрудниками полиции, которые во время проверки документов мужчины сообщили ему о том, что он находится в розыске из-за уклонения от военной службы. Он не прибыл по предварительной повестке о вызове в ТЦК.

Правоохранителями было предложено ему проехать в ТЦК с целью восстановить свои учетные данные, на что он согласился и направился в ТЦК. В дальнейшем сотрудники ТЦК составили на него административный протокол за нарушение требований закона о мобилизации.

От получения повестки и обновления своих аккаунтов в момент вручения мужчина не отказывался. Он подписал все предоставленные ему документы.

Однако мужчина не явился для обновления личных данных, поскольку не желал идти служить в ряды ВСУ.

До этого времени обвиняемый медицинский осмотр ВВК не прошел и не сообщил о причинах.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, а именно уклонения от военного учета.

Суд также решил, что к обстоятельствам, смягчающим наказание обвиняемого, суд отнес его искреннее покаяние и активное содействие раскрытию уголовного преступления. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

При таких обстоятельствах суд принял решение признать мужчину виновным и назначить ему штраф в виде штрафа в размере 8,5 тысячи гривен.