В Одеській області чоловік відмовився проходити ВЛК, йому присудили штраф

Засідання суду. Фото: УНІАН

В Одеській області військовозобов'язаний відмовився проходити військово-лікарську комісію, оскільки не хотів служити у війську. Суд визнав чоловіка винним у скоєнні правопорушення і призначив покарання у вигляді штрафа у розмірі 8,5 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що при в'їзді у населений пункт Подільськ чоловіка було зупинено співробітниками поліції, які під час перевірки документів чоловіка, повідомили йому про те, що він знаходиться в розшуку через ухилення від військової служби. Він не прибув за попередньою повісткою про виклик до ТЦК.

Правоохоронцями було запропоновано йому проїхати до ТЦК з ціллю поновити свої облікові дані, на що він погодився та попрямував до ТЦК. В подальшому співробітники ТЦК склали на нього адміністративний протокол за порушення вимог закону про мобілізацію.

Від отримання повістки та поновлення своїх облікових даних в момент вручення чоловік не відмовлявся. Він підписав усі надані йому документи.

Проте чоловік не з'явився для поновлення особистих данних, оскільки не бажав іти служити до лав ЗСУ.

До цього часу обвинувачений медичний огляд ВЛК не пройшов та не повідомив про причини.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні правопорушення, а саме ухилення від військового обліку.

Суд також вирішив, що до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відніс його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжуючих обставин суд не виявив.

За таких обставин суд прийняв рішення визнати чоловіка винним і призначити йому штраф у вигляді штрафу у розмірі 8,5 тисячі гривень.